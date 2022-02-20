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Общество20 февраля 2022 16:35

Власти Самары рассказали, откуда будут вывозить снег ночью на 21 февраля 2022 года

С этих участков всех автовладельцев просят убрать свои транспортные средства
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полный список улиц, с которых ночью будут вывозить снег

Полный список улиц, с которых ночью будут вывозить снег

Власти Самары рассказали, где в ночь с 20 на 21 февраля 2022 года ждать самосвалы, на которых будут вывозить снег из города. Снежные накопления отправят на полигоны, чтобы город стал чище и свободнее. Работы запланированы как в центре города, так и на его окраинах.

Власти специально публикуют список адресов, с которых будет производиться вывоз, чтобы автовладельцы убрали припаркованные вдоль дорог транспортные средства. Во-первых, они мешают погрузочным работам, во-вторых, их могут случайно повредить.

Итак, это ночью убирать снег будут с улиц Куйбышева, Фрунзе, Молодогвардейской и Полевой, с улицы Циолковского и Невской, С Авроры, Чернореченской, Спортивной, Аэродромной, Ставропольской. Также камазы приедут в "Новую Самару".

Подробный список - на картинке.