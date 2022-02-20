Автостоянка и завалы снега: что сейчас творится со стадионом "Буревестник " в Самаре

Территория "Буревестника" сейчас не используется в полную силу

Самарский видеоблогер Евгений Щекин с высоты снял бывший стадион "Буревестник". Это один из старейших стадионов Самары, второй по размеру после "Локомотива". В 1937 году он начал свою работу, а после войны именно здесь проводились чемпионаты по конькобежному спорту. В 2008 году стадион - вернее его территорию купил бизнесмен Алексей Шаповалов. Здесь хотели построить развлекательный комплекс, и у самарцев эта идея вызвала отторжение, так как это означало бы убийство известной спортивной площадки.

Но шли годы и ситуация не менялась. Стадион был разрушен, на его территории организовали автостоянку, поставили торговые павильоны. В 2018 году территорию начали обносить забором, чтобы начать строительство. Собственник решил, что здесь будет неплохо возвести несколько высоток. К счастью, эти планы не сбылись.

Одно время правительство вело переговоры с собственником "Буревестника" о его возврате в спортивную отрасль. Но и это тоже не удалось.

Вот как выглядит стадион сейчас: здесь даже не расчищен весь снег, стоят одинокие автомобили, редкие павильоны. Кажется, что собственник не до конца понимает, что делать с этой площадкой. При этом городские власти намеревались дать рекомендации собственнику - возродить на месте стадиона хотя бы физкультурно-оздоровительный комплекс. Но и это, видимо, тоже не стоит ни времени, ни сил.

А как вы считаете, что нужно делать с территорией сегодня? Стоит ли правительству пытаться вернуть площадку? Обсудим в нашей группе ВКонтакте.