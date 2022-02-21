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Общество21 февраля 2022 4:00

Самара стала лидером в России по росту спроса на строительные материалы среди жителей

Эксперты считают, что это объясняется желанием россиян сэкономить и самим провести большую часть работ дома
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарцы хотят много строить и ремонтировать

Самарцы хотят много строить и ремонтировать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самара стала лидером среди российских городов по росту спроса на строительные материалы. Жители этого региона стали покупать товары этой категории чаще, чем раньше. Рост спроса составил 186%, в то время как в среднем по России замечен рост в 102%. Такие данные приводят в своём исследовании РИА Новости. Также в пятерке лидеров Тула, Челябинск, Саратов, Новосибирск.

Эксперты считают, что такой рост спроса связан с тем, что россияне стараются сэкономить на ремонте и найме сотрудников, выполняя многие работы самостоятельно. К тому же сильно рос спрос во время вынужденных выходных. Многие россияне, отказавшись от заграничных поездок из-за пандемии, потратили это время и деньги на давно откладываемый ремонт.

Также стало известно, что россияне стали чаще покупать аккумуляторное и ручное оборудование, а также малярные инструменты.