Самара стала лидером в России по росту спроса на строительные материалы среди жителей

Самарцы хотят много строить и ремонтировать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самара стала лидером среди российских городов по росту спроса на строительные материалы. Жители этого региона стали покупать товары этой категории чаще, чем раньше. Рост спроса составил 186%, в то время как в среднем по России замечен рост в 102%. Такие данные приводят в своём исследовании РИА Новости. Также в пятерке лидеров Тула, Челябинск, Саратов, Новосибирск.

Эксперты считают, что такой рост спроса связан с тем, что россияне стараются сэкономить на ремонте и найме сотрудников, выполняя многие работы самостоятельно. К тому же сильно рос спрос во время вынужденных выходных. Многие россияне, отказавшись от заграничных поездок из-за пандемии, потратили это время и деньги на давно откладываемый ремонт.

Также стало известно, что россияне стали чаще покупать аккумуляторное и ручное оборудование, а также малярные инструменты.