Готов целый пролет: на видео попала стройка эстакады на Ново-Садовой 20 февраля 2022 года

Сейчас стройка идет полным ходом

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял на видео стройку двухуровневой развязки на Ново-Садовой по состоянию на 20 февраля 2022 года. Он показал, что прямо сейчас происходит за невысокими заборами. Например, видно, что строители уже положили все 16 балок в один из пролетов будущей эстакады, так что она уже начала приобретать свои видимые очертания.

Все бетонные опоры уже установлены, работа ведется ежедневно. Даже в момент съемки на объекте присутствовали рабочие - они, кстати, уже привыкли к дрону и даже приветственно махали ему.

Зрители канала порадовались, что стройка новой дороги заметно продвигается. Кстати, на видео отчетливо заметно, что новая дорога стала еще ближе к высоткам, но ее наверняка отгородят шумовыми экранами.

Новая развязка на Ново-Садовой - Советской Армией должна быть сдана в эксплуатацию уже в 2023 году.