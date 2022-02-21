В Самарской области 21 февраля 2022 года потеплеет до +3 градусов

Самарцы чувствуют приближение весны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все ближе и ближе самарцы ощущают весну. На улице становится немного теплее, морозы отступают, а снег потихоньку начинает таять. Предстоящая рабочая неделя, пусть и начнется с мокрого снегопада, но погода порадует жителей Самарской области плюсовыми значениями.

В понедельник, 21 февраля 2022 года, местами по Самарской области синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Температура воздуха составит +3…-2 градуса, а на дорогах возможна гололедица. В ночь на вторник синоптики обещают похолодание до -8, а снег на некоторое время прекратится.

22 февраля 2022 года, в регионе также будет идти небольшой, местами мокрый снег. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусов.

23 февраля 2022 года, в День Защитника Отечества, погода в Самаре вновь порадует отметкой в +3 градуса. Местами по области будет идти небольшой, а местами умеренный снег с дождем.