В Самаре неизвестные живодеры массово расстреливают бездомных собак

Врачи борются за жизнь собаки. Фото: instagram.com/flagman_vet

Сотрудники самарской ветеринарной клиники «ФлагманВет» рассказали о вопиющем случае, который произошел в Самаре. По словам врачей, к ним часто попадают бездомные собаки с пулевыми ранениями. Такие «пациенты» поступают настолько регулярно, что ветеринарные врачи говорят о массовом отстреле собак в городе.

- В нашем городе происходит массовый расстрел собак! Только прогремели новости с Буревестника, где обнаружили тела тех, кому уже нельзя было помочь. Кошелев - расстрел совсем недавно, 116 км - буквально на днях, каждый день…. Буквально каждый, - говорят представители ветклиники.

На днях в ветеринарную клинику привезли бродячего пса, который больше суток пролежал в снегу на пересечении улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса в Самаре. Неравнодушные жители, которые спасли собаку, были крайне удивлены, что у «найденыша» выстрел в голову. Собака была жива, но сильно промерзла в снегу, поэтому не могла встать и даже шевелиться.

- Пуля в правой височной доле, повреждена целостность черепной коробки, поврежден правый глаз. Несколько пуль в лопатке, - поставили диагноз врачи.

Бездомную собаку назвали Аврора, сейчас она находится под наблюдением. По словам врачей, она не видит на один глаз, у нее нарушена координация. Сейчас врачи принимают решение о судьбе пули в голове Авроры.