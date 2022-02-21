В Самаре оценят стоимость 475 квартир в домах, которые скоро снесут

В Самаре 104 дома готовят к сносу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский департамент управления имуществом начал искать подрядчика на оказание услуг по определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости у собственников 475 квартир и долей в коммуналках. Всего под снос готовят 104 дома во всех районах Самары.

После оценки недвижимости и определения ее рыночной стоимости, собственникам изымаемых помещений будет возмещены квадратные метры. Все квартиры и коммуналки находятся в аварийных домах, которые впоследствии будут снесены.

Оценщика квартир выберут уже 2 марта 2022 года. Администрация Самары за проведенную работу готова заплатить 2 612 500 рублей.