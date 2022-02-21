Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 4:41

В Самаре оценят стоимость 475 квартир в домах, которые скоро снесут

Владельцам квартир в аварийных домах возместят изымаемое жилье по рыночной стоимости
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Самаре 104 дома готовят к сносу

В Самаре 104 дома готовят к сносу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский департамент управления имуществом начал искать подрядчика на оказание услуг по определению рыночной стоимости изымаемой недвижимости у собственников 475 квартир и долей в коммуналках. Всего под снос готовят 104 дома во всех районах Самары.

После оценки недвижимости и определения ее рыночной стоимости, собственникам изымаемых помещений будет возмещены квадратные метры. Все квартиры и коммуналки находятся в аварийных домах, которые впоследствии будут снесены.

Оценщика квартир выберут уже 2 марта 2022 года. Администрация Самары за проведенную работу готова заплатить 2 612 500 рублей.