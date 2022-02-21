На стадионе Солидарность Арена в Самаре установят скульптуру, посвященную студенческой весне 2022 года

Открытие студвесны пройдет на стадионе Солидарность Арена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году Российская студенческая весна отмечает свое 30-летие. В этом году юбилейный фестиваль пройдет в Самаре. Как сообщили в правительстве Самарской области, торжественное открытие студвесны пройдет 18 мая 2022 года на стадионе Солидарность Арена. Там же в скором времени появится скульптура, посвященная российскому студенчеству.

Региональные власти планируют в скором времени запустить конкурс на лучший эскиз скульптуры, посвященной 30-ой Российской студенческой весне. Конкурс будет проходить среди мировых скульпторов.

Студенческая весна пройдет в Самаре с 18 по 24 мая 2022 года. Помимо стадиона, выступления будут проходить и на других знаковых концертных площадках города. Например, ежедневно, концерты для всех желающих будут проходить на площади Куйбышева. Закрывать фестиваль будут в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской, 23 мая 2022 года.