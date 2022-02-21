Художник из Самары поверил телефонному мошеннику и оформил на себя кредит в 850 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары стал очередной жертвой телефонных мошенников, оформив на себя кредит. 30-летний художник поверил лже-сотруднику банка и перевел на его «базопасный счет» почти миллион рублей.

По словам самарца, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Голос в трубке сообщил, кто на мужчину пытаются незаконно оформить кредит. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо взять другой кредитный займ и перевести деньги на «безопасный» счет.

Самарец оформил кредит на 850 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам на продиктованные счета. После мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности преступников.