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Происшествия21 февраля 2022 6:06

Художник из Самары поверил телефонному мошеннику и оформил на себя кредит в 850 тысяч рублей

Сейчас полицейские ищут мошенника
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары стал очередной жертвой телефонных мошенников, оформив на себя кредит. 30-летний художник поверил лже-сотруднику банка и перевел на его «базопасный счет» почти миллион рублей.

По словам самарца, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Голос в трубке сообщил, кто на мужчину пытаются незаконно оформить кредит. Для того, чтобы этого не случилось, необходимо взять другой кредитный займ и перевести деньги на «безопасный» счет.

Самарец оформил кредит на 850 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам на продиктованные счета. После мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности преступников.