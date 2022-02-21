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Общество21 февраля 2022 6:25

В Самаре приставы заставили чиновников убрать туалет, нечистоты из которого сливали на участок соседа

Владельцы «домика раздумий» отказались проводить ремонт
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы помогли мужчине избавиться от неприятного соседства / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы помогли мужчине избавиться от неприятного соседства / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре приставы помогли местному жителю разобраться с уличным туалетом соседей. Тот пришел в негодность, в результате чего нечистоты полились на участок мужчины. Мало того, что территория неприятно «заблагоухала», так еще и стоки начали разрушать фундамент построек.

— Мужчина пытался договориться с соседями мирно, но те так и не починили туалет. Тогда он обратился за помощью в местную администрацию, но там заявили, что УК не может перенести туалет из-за плохих погодных условий. Тогда самарец обратился в суд, — рассказали в пресс-службе регуправления ФССП.

Служители Фемиды обязали чиновников затампонировать выгребную яму и перенести туалет. Однако решение суда исполнили не сразу. Приставам пришлось взыскать исполнительский сбор в 50 тысяч рублей и пригрозить возбуждением уголовного дела. Только после этого администрация наконец решила исправить ситуацию. Сотрудники УК перенесли «домик раздумий». Теперь участок самарца никто не заливает нечистотами.