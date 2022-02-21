В Самарской области смертность в два раза превысила рождаемость

По сравнению с 2020 годом смертность увеличилась на 12,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за 2021 год умерли 52 966 человек. По сравнению с предыдущим годом смертность увеличилась на 12,6%. Она превысила рождаемость более чем в два раза. Таковы данные исследования Самарастата.

— В 2021 году в регионе родились 25 213 младенцев. Это на 1% меньше, чем годом ранее, — отметили в ведомстве.

По данным Самарастата, основным фактором сокращения населения в Самарской области является естественная убыль. В прошлом году она составила 27 753 человека. Естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и районах региона. Исключение составил Волжский район, в том числе населенные пункты Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика. Основными причинами гибели людей по-прежнему остаются серьезные заболевания. Среди них: проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, а также коронавирус.