На благоустройство Маяковского спуска в Самаре из городского бюджета выделили 7,2 млн рублей

На Маяковском спуске обновят подпорную стену Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары начала поиск подрядчика, который благоустроит Маяковский спуск. Работы должны завершиться уже в конце апреля 2022 года. Подрядчик, который выиграет тендер, за работу получит 7,2 миллиона рублей.

Подрядную организацию выберут уже 11 марта 2022 года. Закончить все работы, в том числе вывоз строительного мусора и уборку территории должны до майских праздников. Срок окончания работ по договору – 30 апреля 2022 года.

Согласно техзаданию, победитель электронного аукциона должен будет провести комплексный ремонт подпорной стены Маяковского спуска, уложить тротуарную плитку, обновить лестницы и перила. Кроме того по плану необходимо заменить колодезные люки, выкорчевать старые пни и восстановить газон. По завершению всех работ, подрядчик обязан будет привести территорию в надлежащий вид – вывезти и утилизировать весь мусор.