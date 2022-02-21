Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 6:52

На благоустройство Маяковского спуска в Самаре из городского бюджета выделили 7,2 млн рублей

Завершить работы по благоустройству должны до конца апреля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Маяковском спуске обновят подпорную стену

На Маяковском спуске обновят подпорную стену

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Самары начала поиск подрядчика, который благоустроит Маяковский спуск. Работы должны завершиться уже в конце апреля 2022 года. Подрядчик, который выиграет тендер, за работу получит 7,2 миллиона рублей.

Подрядную организацию выберут уже 11 марта 2022 года. Закончить все работы, в том числе вывоз строительного мусора и уборку территории должны до майских праздников. Срок окончания работ по договору – 30 апреля 2022 года.

Согласно техзаданию, победитель электронного аукциона должен будет провести комплексный ремонт подпорной стены Маяковского спуска, уложить тротуарную плитку, обновить лестницы и перила. Кроме того по плану необходимо заменить колодезные люки, выкорчевать старые пни и восстановить газон. По завершению всех работ, подрядчик обязан будет привести территорию в надлежащий вид – вывезти и утилизировать весь мусор.