В Самарской области создали штаб по подготовке к приему беженцев с Донбасса

"Единая Россия" окажет помощь беженцам с Донбасса и Луганска

В Самарской области сформировали межведомственный штаб по подготовке к приему жителей Донбасса. Регион готов принять около 1 тысячи беженцев.

Также Самарская губерния отправит гуманитарную помощь людям, эвакуированным в Ростовскую область. По поручению губернатора, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова в регионе собрали все необходимое для семей с детьми и пожилых граждан. Сопровождать груз будут руководитель фракции ЕР в Самарской губернской думе Александр Живайкин, депутат Дмитрий Холин и председатель социального комитета областного парламента Марина Сидухина.

Волонтерский центр «Единой России» отправит гуманитарную помощь из нескольких регионов страны утром 21 февраля 2022 года. В составе груза: около 5 тонн средств гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, гель для душа), примерно 1 тонна СИЗов (маски, антисептики, перчатки), продукты питания, чайники и тепловые пушки. Планируется, что все это прибудет в Ростовскую область во вторник, 22 февраля.