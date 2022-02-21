В Тольятти водитель на Chery Tiggo сбил шедшего по дороге мужчину

ДТП произошло ранним утром на улице Базовой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 февраля 2022 года, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. На улице Базовой водитель на Chery Tiggo сбил 43-летнего мужчину.

— 56-летний автомобилист двигался по дороге в условиях снегопада. Напротив дома № 32 по улице Базовой он не выбрал безопасную скорость и наехал на пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы. К счастью, они оказались не очень серьезными. Медики осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и детали ДТП. Проводится проверка.