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Происшествия21 февраля 2022 7:31

В Тольятти водитель на Chery Tiggo сбил шедшего по дороге мужчину

Пешеходу понадобилась помощь медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
ДТП произошло ранним утром на улице Базовой

ДТП произошло ранним утром на улице Базовой

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 февраля 2022 года, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. На улице Базовой водитель на Chery Tiggo сбил 43-летнего мужчину.

— 56-летний автомобилист двигался по дороге в условиях снегопада. Напротив дома № 32 по улице Базовой он не выбрал безопасную скорость и наехал на пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы. К счастью, они оказались не очень серьезными. Медики осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и детали ДТП. Проводится проверка.