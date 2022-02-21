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Общество21 февраля 2022 7:32

Магаданец 39 раз нарушил правила дорожного движения, катаясь по Самаре

За полгода мужчина накопил долгов по штрафам на 39 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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После ареста счетов и автомобиля водитель полностью погасил свой долг

После ареста счетов и автомобиля водитель полностью погасил свой долг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Магадана приехал в Самару и за полгода пребывания в нашем городе нарушил ПДД почти 40 раз. Мужчина не оплачивал штрафы и накопил долга в размере 39 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительные производства по месту жительства колымчанина.

Магаданец в основном нарушал в Самаре скоростной режим, проезжал на запрещенный сигнал светофора, не соблюдал требования дорожных знаков и выезжал на полосу встречного движения. Водитель был осведомлен о приходящих ему штрафах, но не спешил их оплачивать.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о наложении ареста на счета должника и запретил регистрационные действия в отношении его автомобиля ВАЗ-21102. После этого магаданец полностью погасил долг, а также заплатил 24 тысячи рублей исполнительского сбора.