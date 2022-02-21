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Общество21 февраля 2022 7:46

В Самаре закрыли движение по пр. Юных Пионеров из-за обрушения свода коллектора

Проезд ограничили по участку от улицы Металлистов до Ташкентского переулка
Анастасия ФИЛАТОВА
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На замену трубы уйдет несколько недель / Фото: РКС-Самара

На замену трубы уйдет несколько недель / Фото: РКС-Самара

В Самаре перекрыли движение по проспекту Юных Пионеров. Ограничение ввели на участке от улицы Металлистов до Ташкентского переулка в сторону парка. Причина — обрушение свода главного Безымянского коллектора.

— ЧП произошло в феврале 2022 года в районе пересечения проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка. Всему виной — газовая коррозия. Свод коллектора, который ввели в 1972 году, был изъеден агрессивной средой. Он не выдержал давления верхнего слоя почвы и местами обвалился, — сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Специалисты восстановят обрушившиеся участки, а также обновят те, что к ним прилегают. Вместо старой трубы уложат новую полиэтиленовую. Рабочим предстоит заменить 126 метров коллектора. Ремонт займет несколько недель.