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Общество21 февраля 2022 8:02

В Самарской области спасли застрявшую на тонком льду косулю

Местные жители заметили попавшее в беду животное и позвонили в заповедник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Косуле помогли добраться до берега / Фото: zhreserve.ru

Косуле помогли добраться до берега / Фото: zhreserve.ru

В Самарской области спасли косулю, которая едва не провалилась под тонкий лед. Все случилось в пятницу, 18 февраля 2022 года, в районе села Зольное.

— В Жигулевский заповедник позвонили местные жители. Они сообщили, что в 150 метрах от берега на тонком льду находится косуля. Она пыталась выбраться, но все попытки были неудачными, — рассказали представители заповедника.

Сообщение передали в нацпарк «Самарская Лука». Госинспекторы выехали на место и помогли косуле выбраться на берег. Та направилась к частным домам. Животное выбилось из сил и могло стать жертвой нападения собак. Чтобы не допустить этого, косулю отловили и доставили в безопасное место. Животное выпустили в лесу, теперь ему ничего не грозит.