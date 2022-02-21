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Общество21 февраля 2022 8:10

В Самарской области за три дня оштрафовали 2500 нарушителей ПДД

Сотрудники ГИБДД Самарской области подвели итоги рейдов в минувшие выходные
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Итоги рейдов ГИБДД с 18 по 20 февраля 2022 года

Итоги рейдов ГИБДД с 18 по 20 февраля 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшие выходные 18-20 февраля 2022 года в Самарской области прошли широкомасштабные рейды сотрудников ГИБДД, которые направлены на выявление нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. Прежде всего сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на пресечение нетрезвого вождения.

За три дня выходных полицейские выявили свыше 2500 различных правонарушений, из которых 57 автолюбителей получили наказание за вождение в состоянии опьянения. Кроме того, за истекшие три дня сотрудники ДПС остановили 13 водителей, которые не имели прав на управление автомобилем.

Помимо нетрезвых водителей, были оштрафованы автолюбители Самарской области, которые ездили с «тонировкой» - 164 человека. Двоим из них были выписаны административные протоколы, так как они не привели в надлежащее состояние свой автомобиль после первого протокола. Теперь за повторное нарушение ПДД им грозит штраф до 4 тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

Также в выходные самарцы пренебрегали ремнями безопасности, допускали нарушения перевозки детей в автомобиле, не уступали дорогу пешеходам, а сами пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Сотрудники ГИБДД призывают автолюбителей не терять бдительность и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы обезопасить себя и окружающих.