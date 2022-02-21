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Общество21 февраля 2022 8:19

Под Самарой прошла репетиция салюта ко Дню защитника Отечества 23 февраля 2022 года

Артиллеристы отработали порядок действий при выстрелах из орудий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Военные сделают 30 залпов из орудий и выпустят более 750 фейерверков

Военные сделают 30 залпов из орудий и выпустят более 750 фейерверков

Фото: Скриншот с видео

На Рощинском полигоне под Самарой прошла репетиция праздничного салюта ко Дню защитника Отечества. Артиллеристы Центрального военного округа отработали порядок действий при пуске салютов из специальных орудий.

— Во время праздничного салюта военные сделают 30 залпов и выпустят в небо свыше 750 фейерверков. Для этого задействуют 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и установки 2А85 на базе КамАЗа, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Салют прогремит в Самаре вечером 23 февраля 2022 года. Его можно будет увидеть с первой очереди набережной Волги или с территории Струковского парка. Артиллеристы запустят такие фейерверки, как «Ассоль», «Вега» и «Подсолнух». Небо окрасится в серебристый, желтый, синий, зелено-желтый, зелено-красный, красно-белый и зелено-белый цвета. Начало — в 21:00.