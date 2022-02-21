В Самарской области полицейские нашли у нервного гостя из Москвы 12 кг мефедрона

Мужчина прятал наркотики в сумке и рюкзаке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На минувшей неделе полицейские поймали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 56-летний житель Москвы. «Сдали» мужчину нервы.

— Сотрудники ДПС 15 февраля 2022 года остановили на трассе М-5 «Урал» в Ставропольском районе автомобиль Renault Logan. При проверке документов у водителя они заметили, что пассажир нервничает. Кроме того, он попытался что-то спрятать под сиденье, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

При досмотре машины полицейские нашли сумку и рюкзак, а в них — 24 свертка с порошком. В дальнейшем экспертиза показала, что пассажир иномарки вез с собой около 12 кг мефедрона. Это относится к особо крупному размеру.

По данным правоохранителей, задержанный живет в Москве, ранее судим не был. Он находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. Мужчина рассказал, что планировал сбыть наркотики в Самаре, Перми, Екатеринбурге и Казани. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере». Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.