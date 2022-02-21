Суточный прирост больных COVID-19 в Самарской области перевалил за 4 тысячи человек

С начала пандемии в Самарской области выявили уже более 296 тысяч случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В понедельник, 21 февраля 2022 года, в регионе зафиксировали рекордный прирост пациентов — 4 150. Общее число случаев заражения достигло 296 769.

По данным оперативного штаба, больше всего инфицированных выявили в Самаре — 1 653. На втором месте с 834 заболевшими оказался Тольятти. Также в антирейтинг вошли Новокуйбышевск (441), Отрадный (259), Сызрань (235), Волжский (136) и Камышлинский (135) районы.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 272 человека. Это самый низкий показатель за неделю. Число выздоровевших на этот раз обошло количество заболевших. Больничные закрыли 4 476 жителей региона. За все время болезнь смогли преодолеть 244 575 самарцев.

Есть и печальные новости. К сожалению, умерли еще 13 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии в губернии скончались 6 984 человека.