Житель Самарской области задушил водителя такси и попытался сжечь авто

Злоумышленник отогнал иномарку в другой район и попытался уничтожить Фото: СУ СК России

В Самарской области произошло убийство. Жертвой преступника стал 61-летний водитель такси. Его труп нашли в собственной машине в минувшие выходные.

— Днем в субботу, 19 февраля 2022 года, на грунтовой дороге у села Водино Красноярского района был обнаружен автомобиль «Рено». Внутри находилось тело мужчины без признаков жизни. При этом в салоне имелись следы поджога, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Подозреваемый уже установлен. Это 27-летний молодой человек. Он рассказал, что ночью вызвал такси. Водитель довез его до пункта назначения в Безенчукском районе. Прибыв на место, парень вдруг решил убить шофера. Он задушил его, а затем отогнал авто в Красноярский район. Там злоумышленник поджег иномарку, желая ее уничтожить.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет колонии. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Ведется следствие.