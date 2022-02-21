На трассе М-5 под Самарой в ДТП разворотило автобус

Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка / Фото: ДТП 163 Самара

Утром в понедельник, 21 февраля 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Между Белозерками и Красным Яром столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

— ПАЗик весь смяло. На дороге пробка. Движение стоит уже два часа, — делятся автомобилисты.

По данным ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло примерно в 10:00 на 39 км трассы М-5. Там столкнулись два транспортных средства. Обстоятельства аварии пока не известны. Информации о пострадавших нет. Полицейские сейчас проводят по факту случившегося проверку.