В транспорте Самары за неделю поймали 73 пассажира без масок

Антимасочникам грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. За минувшую неделю проверяющие поймали 73 нарушителя режима. На все них составили протоколы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— С осени 2020-го было оформлено уже 1 369 протоколов на антимасочников, в том числе с начала этого года — 397. За прошедшую неделю в суды направлено 73 административных материала. Это говорит о том, что не все жители прислушиваются к рекомендациям, — отметил замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Напомним, за несоблюдение масочного режима предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма больше — до 50 тысяч рублей. При этом наказание грозит не только пассажирам, но и членам экипажа. Если водителя или кондуктора поймают без маски, то их могут лишить премии.

Жителей Самары призывают соблюдать все коронавирусные ограничения: носить СИЗы и придерживаться социальной дистанции в общественных местах. Кроме того, тем, у кого нет противопоказаний, необходимо сделать прививку.