В дептрансе объяснили увеличение интервала движения трамваев в Самаре

Часть составов в Самаре отправили на ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары вновь пожаловались на работу общественного транспорта. Нарекания вызвали трамваи, которые курсируют по улице Ново-Садовой в исторический центр города. По словам горожан, они стали ходить очень редко. Самарцы даже заподозрили, что количество составов было уменьшено.

— Часть подвижного состава находится на ремонте, — объяснили в департаменте транспорта Самары. Сколько времени займет починка, в ведомстве не уточнили.

Еще одно недовольство самарцев связано с троллейбусом № 15. Горожане сообщили, что его приходится ждать по полчаса и даже больше. Подобная ситуация сегодня сложилась на остановке «Ул. Матросова» в сторону Металлурга. Как пояснили в дептрансе, интервал движения увеличился из-за заболевшего водителя. Перевозчик не смог подыскать ему замену.