В Самаре симфонический оркестр сыграет музыку из «Гарри Поттера»

Саундтреки из фильма прозвучат в исполнении симфонического оркестра. Фото: скриншот видео с концерта

В Самаре в Окружном доме офицеров планируют провести концерт, на котором симфонический оркестр исполнит мелодии из «Гарри Поттера». Концертная программа называется – «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек».

Оркестр, под управлением Сергея Акимова, исполнит главные мелодии из фильма. Слушатели погрузятся в атмосферу полюбившейся сказки. Отмечают, что это не просто оркестр, а целый коллектив юных магов. Организаторы рассказывают, что музыкантов собрали со всех четырех факультетов школы чародейства и волшебства.

Концерт пройдет 10 апреля 2022 года. Начало в 19:00. Концерт будет сопровождаться отрывками из книг. Максимальная стоимость – 2 500 рублей за билет. Билеты можно приобрести на сайте.