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Происшествия21 февраля 2022 11:38

Двое жителей Самарской области убили приятеля и спрятали труп в яме

Погибший долгое время считался пропавшим без вести
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленники бросили труп в яму и прикрыли ее ветками деревьев

Злоумышленники бросили труп в яму и прикрыли ее ветками деревьев

Фото: СУ СК России

В Самарской области следователи раскрыли убийство 46-летнего местного жителя, которое было совершено летом прошлого года. Подозреваемыми по делу проходят двое мужчин — знакомые погибшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Местный житель числился пропавшим без вести с августа 2021 года. Как оказалось, он был убит. По версии следствия, мужчина повздорил с двумя своими приятелями. Они вывезли его в лес у села Старая Бинарадка. Там один из знакомых стал избивать потерпевшего. Когда тот умер, преступники спрятали труп в яме и прикрыли его ветками деревьев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемые во всем сознались. Они рассказали, как все случилось, во время следственного эксперимента. Сейчас мужчины находятся под стражей. Правоохранители продолжают выяснять все детали преступления.