В Сызрани открыли ковидный госпиталь для детей

В новый госпиталь направляют детей, которым не помогло амбулаторное лечение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сызрани открыли детское ковидное отделение. Оно функционирует с 31 января 2022 года.

Главный врач Городской больницы №2 Равиль Гусейнов отметил, что в эту волну прослеживается значительный рост заболеваемости среди детей. Детский госпиталь – это отдельный блок бывшего педиатрического отделения. В нем лечат детей, которым не помогает амбулаторное лечение. Областное министерство здравоохранения приказало выделить 30 мест для заразившихся ребят.

Со дня открытия 27 детей, в возрасте от 3-х месяцев до 16 лет, лечились в новом госпитале. В основном с симптомами интоксикации и высокой температурой.