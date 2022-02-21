В Самаре среди посетителей ТК «Амбар» разыграют автомобиль Hyundai Tucson

Корейский автомобиль станет главным призом розыгрыша

Посетители ТК «Амбар» в Самаре могут выиграть ценные призы. Холдинг «Глобал Вижн» запустил грандиозный розыгрыш подарков. Среди них: автомобиль Hyundai Tucson, новый IPHONE 13, а также пять сертификатов на шопинг по 20 тысяч рублей.

— Чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить единовременную покупку на сумму от 1 тысячи рублей в любом из магазинов ТК «Амбар». Срок — с 15 февраля по 21 апреля 2022 года. Каждый, кто пройдет регистрацию, получит купон на 1 литр бензина, — рассказали представители холдинга.

Чтобы зарегистрировать чек, необходимо либо подойти с паспортом к стойке информации в торговом комплексе, либо отправить фото чека и паспорта на электронную почту podarok@globalvsn.com. Каждому участнику присвоят индивидуальный номер. Финал розыгрыша состоится 23 апреля 2022 года.

Отметим, каждый понедельник организаторы будут разыгрывать в инстаграме 10 тысяч рублей на покупки в магазинах «Амбара». Шанс на приз есть только у тех, кто зарегистрируется в качестве участника.