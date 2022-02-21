В Самаркой области женщина скончалась из-за ударов телевизором и креслом

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Похвистнево мужчина избил женщину мебелью. Потерпевшая скончалось до приезда скоро помощи.

Известно, что 49-летний мужчина отдыхал дома с компанией на улице Мира в ноябре 2021 года. Обвиняемый стал ругаться со своим знакомыми, в конфликт вмешалась женщина. Внимание убийцы переключилось, и он накинулся на знакомую. Мужчина стал избивать женщину руками и ногами, бил по голове и туловищу. Потом схватил мебель, телевизор, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Женщина скончалась на месте. Обвиняемый хотел скрыть следы и положил свою одежду в стиральную машину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грозит колония.