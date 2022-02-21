В Самаре молодой аргентинец вышел подышать на балкон и свалился вниз

Молодой человек получил травму позвоночника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром в субботу, 19 февраля 2022 года, на 8-й просеке в Самаре произошло ЧП. Там с балкона второго этажа выпал 20-летний молодой человек.

— Потерпевший — гражданин Аргентины. Известно, что проживает он по другому адресу. Видимо, был в гостях. Молодой человек рассказал, что, находясь в алкогольном опьянении, решил выйти на балкон. Из-за собственной неосторожности он случайно упал вниз, — рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшего увезли в больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него травму поясничного отдела позвоночника. Медики оказали ему необходимую помощь и госпитализировали в травматологическое отделение. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы. Там собрали проверочный материал.