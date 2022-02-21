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Спорт21 февраля 2022 13:11

Защитник «Спартака» Илья Кутепов не перейдет в «Крылья Советов»

По сообщению источника, самарский клуб не связывался с красно-белыми по поводу трансфера
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Илья Кутепов – воспитанник Академии Коноплева.

Илья Кутепов – воспитанник Академии Коноплева.

Фото: с сайта ФК "Спартак".

Центральный защитник «Спартака» Илья Кутепов не перейдет в «Крылья Советов». Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил источник в «КС». Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Кутепов может перебраться в Самару в обмен на Никиту Чернова.

- «Крылья» не связывались со «Спартаком» по поводу такого трансфера, - рассказал собеседник.

Напомним, Илья Кутепов родился в Ставрополе, где и начал заниматься футболом. С 2007 по 2010 год провел в Академии имени Коноплева, а профессиональную карьеру начал в тольяттинском клубе «Академия», откуда перешел в «Спартак» в 2012 году.