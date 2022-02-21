Оплату проезда картами в маршрутках Самары хотят ввести к 2025 году

Пока в коммерческих автобусах принимают только наличку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в очередной раз поинтересовались, когда прогресс дойдет до городских маршруток. Речь идет о внедрении нового способа оплаты — с помощью банковской карты.

— Если даете право маршруткам заниматься перевозками, то пусть они принимают карты! 21 век уже давно, — написали в твиттере самарцы.

Пока в коммерческом транспорте принимают только наличные. Проезд там строит 38 рублей. Правда, некоторые водители соглашаются на оплату с помощью онлайн-перевода. Даже сделали себе визитки с номерами телефонов.

Появится ли в маршрутках Самары возможность оплаты банковскими картами, рассказали в департаменте транспорта. По словам представителей ведомства, планы такие есть. Их намерены реализовать к 2025 году в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Чиновники пообещали, что постараются ускорить процесс.