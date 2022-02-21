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Общество21 февраля 2022 13:40

В Тольятти в школах проводят сбор гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР

Неравнодушные приносят игрушки, книги и канцелярские принадлежности
Алена ПРОВКИНА
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Принимаю необходимые вещи для детей. Фото: городская администрация

Принимаю необходимые вещи для детей. Фото: городская администрация

Жители Тольятти организовали акцию «Добро не имеет границ». На базе школ проводят сбор гуманитарной помощи для детей, эвакуированных из ДНР И ЛНР.

Акцию организовало Российской движение школьников. Штаб сбора вещей расположили на базе школы №59. Местные жители приносят игрушки, канцелярские товары, книги и необходимые вещи для эвакуированных детей. Ориентировочно акция продлится 10 дней, гуманитарную помощь отправят в Ростов-на-Дону, где распределят вещи нуждающимся. Председатель тольяттинского отделения РДШ Дмитрий Тодосов также отметил, что при необходимости акцию могут продлить.

Планируют собрать около 2-х тонн гуманитарной помощи. Принимаю все вещи, даже те, которых нет в списке: детское питание или памперсы. Все упакуют и отправят детям.