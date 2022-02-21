В Тольятти отца-уголовника заподозрили в избиении двоих детей

Правоохранители возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в жестоком обращении со своими детьми. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— По предварительным данным, тольяттинец, находясь в квартире на улице Победы, избил свою 15-летнюю дочь, а также грозился ее убить. Через пару дней он напал на 15-летнего сына. Мужчина нанес подростку побои, — рассказал собеседник.

Насколько известно, житель Тольятти ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Официально он нигде не работает, перебивается временными заработками. Оба его ребенка учатся в девятом классе одной их школ города.

Накануне, 20 февраля 2022 года, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.