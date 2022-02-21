В Самаре за сутки вывезли более 6 000 тонн снега

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на еженедельном совещании обсудили уборку города за прошедшие сутки. Вывезли более 6 000 тонн снега на специализированные полигоны.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что только за прошедший сутки вывезли 6 300 тонн снега, израсходовали 373 тонны реагентов. Основную работу направили на уборку тротуаров и территорий остановок общественного транспорта. Из-за потепления на улицах вновь организовали работу дождеприемников, сообщили в городской администрации.

Глава города Елена Лапушкина проверила вывоз снега и обслуживающие организации. Основную часть жалоб местных жителей – устраняют. Объекты должны привести в порядок до конца недели.