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Общество21 февраля 2022 14:14

В Самаре за сутки вывезли более 6 000 тонн снега

На еженедельном совещании обсудили уборку последствий снегопада
Алена ПРОВКИНА
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В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада

В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопада

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на еженедельном совещании обсудили уборку города за прошедшие сутки. Вывезли более 6 000 тонн снега на специализированные полигоны.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что только за прошедший сутки вывезли 6 300 тонн снега, израсходовали 373 тонны реагентов. Основную работу направили на уборку тротуаров и территорий остановок общественного транспорта. Из-за потепления на улицах вновь организовали работу дождеприемников, сообщили в городской администрации.

Глава города Елена Лапушкина проверила вывоз снега и обслуживающие организации. Основную часть жалоб местных жителей – устраняют. Объекты должны привести в порядок до конца недели.