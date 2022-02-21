В Самаре готовят документацию для замены лифтов

На совещании обсудили замену лифтов. Фото: городская администрация

В Самаре на еженедельном совещании обсудили вопрос замены лифтов. Уже подготавливают всю необходимую документацию.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещания по вопросам ЖКХ. Там он озвучил, что для работы по замене лифтового оборудования привлекли федеральный бюджет, об этом сообщили в городской администрации.

Глава города Елена Лапушкина отметила, что благодаря поддержке появилась возможность сделать ремонт лифтов за один год. Помимо этого, на совещании подняли вопрос об итоговом голосовании общественных территорий и расчистку города за минувшие сутки.