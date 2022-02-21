Депутат Вячеслав Дормидонтов покинул пост исполнительного директора "Экостройресурса"

Вячеслав Дормидонтов сосредоточился на работе депутата

Депутат Вячеслав Дормидонтов ушел с поста исполнительного директора компании "Экостройресурс", которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2018 году именно он был одним из ключевых спикеров на пресс-конференции, анонсирующей начало работы компании в регионе. Как объяснили журналисту "КП-Самара" представители организации, это произошло еще в июле, просто тогда этот факт не получил огласку.

- Вячеслав Дормидонтов покинул пост исполнительного директора еще в июле 2021 года, нового человека на это место не оформляли, - отметили в компании.

На данный момент речи о поиске нового исполнительного директора не идет. Главой регоператора остается Михаил Захаров. Экостройресурс считают организацией, аффилированной депутату Губдумы Александру Милееву, который также возглавляет комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Вячеслав Дормидонтов в свое время по данным источников в интернете работал на предприятии "Родник", которым также владел Александр Милеев.

Сейчас Вячеслав Дормидонтов является депутатом Губдумы и занят своей работой в этом органе власти.