Губернатор Самарской области обсудил готовность размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР

Губернатор поставил задачи по размещению эвакуированных граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудил вопрос размещения эвакуированных граждан. Из ДНР и ЛНР прибудет порядка 1 000 человек.

Отмечают, что среди эвакуированных граждан большая часть – женщины и дети. Пока неизвестны списки вынужденных переселенцев. Губернатор поставил задачу – отработать вопрос размещения детей, оставшихся без попечения родителей. Граждан ДНР И ЛНР планируют разместить в 4-х пунктах, где медики, психологи и специалисты по безопасности уже готовы к работе.

Утром, 21 февраля 2022 года, из Самары в Ростов отправили первую фуру с гуманитарной помощью. Необходимые вещи граждане получат уже на следующий день. Такого рода грузы будут отправлять и в будущем.