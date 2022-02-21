Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 15:50

В Самарской области устранили снежный затор в 14 километров

В поселок Первомайский снова возможно доехать
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Автодорогу быстро расчистили

Автодорогу быстро расчистили

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водители снова могут добраться до поселка Первомайский. Прокуратура добилась устранения снежного затора в 14 километров.

Известно, что в ночь с 19 на 20 февраля из-за последствий снегопада на участке «Отрадный-Первомайский» невозможно было проехать. На участке работали 3 единицы спецтехники ГКП «АСАДО» и 1 единица техники МЧС, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура района приняла дополнительные меры, чтобы незамедлительно расчистить автодорогу. Выделили еще 2 тяжелые спецтехники. Работы завершились в 6:00 21 февраля 2022 года.