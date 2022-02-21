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Происшествия21 февраля 2022 16:27

В Самарской области пьяного водителя самодельного автомобиля отправят в колонию

Местный житель разъезжал по поселкам
Алена ПРОВКИНА
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Молодого человека отправят в колонию

Молодого человека отправят в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный молодой человек решил сесть за руль самодельного автомобиля. Теперь его грозить уголовная ответственность.

Известно, что 23-летний парень сел за руль самодельного устройства с бензиновым двигателем, четырьмя колесами и местом для водителя. Помимо этого, в машине также имелся механизм замедленного хода. Подозреваемый ехал по улицам села Тимашево. Сотрудники ДПС остановили автолюбителя и обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее судимый молодой человек признал вину полностью и раскаялся в преступлении. Ему грозит срок лишения свободы – 5 месяцев в колонии-поселении.