Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 17:04

В Самаре местный житель попал за решетку из-за кражи 12 крышек канализационных люков

За отопительных сезон похитили около 150 крышек люков
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Самарца отправили в колонию

Самарца отправили в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина попал под статью за кражу крышек канализационных люков. Всего за отопительный сезон похитили около 150 крышек люков.

Известно, что в 2021 году за похищение крышек возбуждено 29 уголовных дел. Одного из местных жителей привлекли к уголовному сроку за воровство 12 крышек. Он создал несколько аварийных ситуаций, отмечают представители самарского филиала «Т Плюс».

Тепловые камеры оперативно закрывали новыми крышами, чтобы избежать ЧП и падений граждан в люки. Специалисты напоминают, что за хищение нарушителей ждет уголовная ответственность, а именно лишение свободы на срок до двух лет. Энергетики призывают самарцев сообщать о фактах воровства крышек.