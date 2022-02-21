В Самаре местный житель попал за решетку из-за кражи 12 крышек канализационных люков

Самарца отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина попал под статью за кражу крышек канализационных люков. Всего за отопительный сезон похитили около 150 крышек люков.

Известно, что в 2021 году за похищение крышек возбуждено 29 уголовных дел. Одного из местных жителей привлекли к уголовному сроку за воровство 12 крышек. Он создал несколько аварийных ситуаций, отмечают представители самарского филиала «Т Плюс».

Тепловые камеры оперативно закрывали новыми крышами, чтобы избежать ЧП и падений граждан в люки. Специалисты напоминают, что за хищение нарушителей ждет уголовная ответственность, а именно лишение свободы на срок до двух лет. Энергетики призывают самарцев сообщать о фактах воровства крышек.