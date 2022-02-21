Самарская область выразила готовность принять порядка 1000 человек с ДНР и ЛНР

Дмитрий Азаров рассказал Игорю Комарову о готовности принять вынужденных переселенцев

Самарская область выразила готовность принять около 1000 вынужденных переселенцев с ДНР и ЛНР. Об этом губернатор Дмитрий Азаров сообщил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Комарову во время встречи в Москве.

- Готовность по размещению вынужденных переселенцев на территории нашего региона есть. Налажена полная межведомственная координация, чтобы разместить людей уже по пунктам временного размещения, - сказал глава региона.

Как отметил Комаров, работы по подготовке пунктов должны быть завершены в ближайшее время. При необходимости переселенцам нужно будет оказать бесплатную юридическую и медицинскую помощь. Отдельное внимание уделить детям, оставшимся без родителей.

Всех прибывших в регион необходимо будет разместить, обеспечить питанием, а дети должны пойти в школы.