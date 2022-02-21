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Происшествия21 февраля 2022 17:27

В Тольятти предприимчивая женщина, оформившая на свое имя 4 организации, попала под статью

Об этом сообщили в областной прокуратуре
Алена ПРОВКИНА
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Суд признал женщину виновной

Суд признал женщину виновной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти женщина, оформлявшая на себя организации, привлечена к уголовной ответственности. Местная жительница признана виновной.

По версии следствия, с февраля по май 2020 года жительница Автограда регистрировала на свое имя четыре организации. После она передавала документы по расчетному счету неустановленным лицам ООО «Пошипник интер», где числилась директором, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Подсудимую признали виновной под двум статьям: о неправомерном обороте платежей и о предоставлении документа с целью внесения сведений о подставном лице. Ей грозит уголовный срок в виде лишения свободы на один год условно и испытательный срок.