Самарцы высказывают готовность разместить у себя переселенцев из ДНР и ЛНР

Жители региона готовы принять вынужденных переселенцев

Жители Самарской области готовы поддержать вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР и предоставить им одежду, а также вещи, необходимые в быту. Самарцы также высказывают готовность разместить у себя одного или нескольких человек.

- Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остается в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В регионе создан счет, куда можно перевести средства в поддержку переселенцев. В дальнейшем дополнительно сообщат адреса пунктов сбора вещей.

В Самарской области ожидают приезда переселенцев, сообщается, что в регионе готовы принять до 1000 человек.