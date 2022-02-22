В Самарской области в ЗАГС отправляется больше молодых невест и возрастных женихов

В Самаре стали чаще жениться

Жители Самарской области чаще всего вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, невест и женихов в этой возрастной категории примерно поровну. Такими данными поделилась служба статистики региона. А вот в категории от 18 до 24 лет больше невест - мужчины в таком возрасте жениться не торопятся, ну а дамы, судя по всему, находят кавалеров постарше. Если говорить о цифрах, то невест этой возрастной категории 30%, а женихов - 19%.

А вот среди людей старше 35 лет больше женихов, чем невест (33% против 28%). Получается, что мужчины чаще склонны дольше обдумывать вступление в брак.

Также стало известно, что жениться в регионе стали чаще. За год зарегистрировано 18,5 тысяч брачных союзов, на 19% больше, чем в предыдущий период. Ну а самый "брачный" город - это Кинель, здесь самый высокий показатель браков на 1000 населения.