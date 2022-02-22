Синоптики предрекли Самаре аномально жаркий конец февраля

Февраль как-то быстро перестал быть зимой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аномально жаркий конец февраля предрекли синоптики Самаре и Самарской области в 2022 году. По прогнозам Гидрометцентра России, в третьей декаде февраля средняя температура будет на 7 градусов выше нормы. Судя по данным синоптиков, до конца недели будет тепло - температура сохранится около плюс двух - минус трех градусов. А еще продолжит идти мокрый снег.

Ночью температура также не будет сильно опускаться, и будет сохраняться в район е 0 +5 градусов. Местами сохранится гололедица, будет дуть порывистый ветер со скоростью до 12 м/с.

Синоптики говорят, что в регионе хозяйничает атлантический циклон, но к концу недели с ростом атмосферного давления осадки ослабеют, ударит небольшой морозец.

Кроме того синоптики отмечают, что в целом февраль был холоднее нормы, примерно на 5 градусов, аномально жарким оказалось лишь его завершение. А вот ответить на вопрос, какой же будет весна, синоптики пока не готовы. Остается верить, что март наступит не слишком резко и снег не растает мгновенно, затопив весь город.