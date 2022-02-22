В Самарской области до 24 февраля 2022 года будет идти дождь со снегом

В Самарской области в конце февраля аномально теплая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской облатси. Так, с 22 по 24 февраля 2022 года в регионе ожидаются дожди со снегом, днем температура будет со знаком «плюс», а по ночам будет подмораживать. Из-за температурных качелей на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 22 февраля 2022 года, в Самаре ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1…-1 градус, а ночью похолодает до -5 градусов.

23 февраля 2022 года, в День Защитника Отечества, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а к вечеру вновь похолодает до -5.

Дождь продолжится и в ночь на четверг, 24 февраля. Днем также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2…-3 градусов.