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Общество22 февраля 2022 3:44

В Самарской области до 24 февраля 2022 года будет идти дождь со снегом

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в регионе в ближайшие дни
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области в конце февраля аномально теплая погода

В Самарской области в конце февраля аномально теплая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской облатси. Так, с 22 по 24 февраля 2022 года в регионе ожидаются дожди со снегом, днем температура будет со знаком «плюс», а по ночам будет подмораживать. Из-за температурных качелей на дорогах возможна гололедица.

Во вторник, 22 февраля 2022 года, в Самаре ожидается небольшой снег, местами мокрый снег. Температура воздуха днем составит +1…-1 градус, а ночью похолодает до -5 градусов.

23 февраля 2022 года, в День Защитника Отечества, в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а к вечеру вновь похолодает до -5.

Дождь продолжится и в ночь на четверг, 24 февраля. Днем также возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +2…-3 градусов.