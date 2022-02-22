В Самарской области 22 февраля 2022 года объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Самару накрыло туманом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за густого тумана. Из-за резкого перепада температур, утром 22 февраля регион накрыло туманом.

- Объявлен желтый уровень опасности. Утром и в первой половине дня 22.02.2022 местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Спасатели предупреждают самарцев и напоминают о необходимости соблюдения безопасности. Так, автолюбителям следует придерживаться безопасного скоростного режима, а также держать дистанцию до другого автомобиля.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшие три дня в регионе будут наблюдаться «температурные качели». Так, если днем будет «плюсовая» температура, то ночью резко может подморозить.