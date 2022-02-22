В Тольятти водитель «ГАЗа» двигался задним ходом и задавил женщину

Водитель не увидел пешехода, которая обходила фургон сзади. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 21 февраля 2022 года, в Тольятти на Рябиновом бульваре, 8 водитель на автомобиле ГАЗ 278805 допустил наезд на пешехода, которая обходила автомобиль сзади. В результате 54-летняя женщина получила травмы.

По предварительной версии полицейский, 66-летний водитель автофургона при движении задним ходом в жилой зоне, не убедился в безопасности и задавил женщину. Пострадавшая получила травму ноги и была госпитализирована в больницу.

Полицейские установили, что водитель за последний год не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ и постановление по делу об АП по ч. 1 ст. 12.28 КоАП РФ, т.к. в его действиях усматриваются признаки нарушения п. 17.1 ПДД РФ